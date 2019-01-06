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Sivas’ta etkili kar yağışı devam ediyor.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı dolayısı ile 432 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kızıldağ geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas- karayolunda da ulaşım sağlanamıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 11:40
Sivas’ta etkili kar yağışı devam ediyor.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 432 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladı. 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Sivas ile Erzincan arasındaki karayolu ulaşımı durdu. Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Araçlar kara gömüldü, yollar tamamen kapandı, sular dondu. Yağan kara en çok sevinen yine çocuklar oldu. İlçede hayat dururken kart postallık görüntüler ortaya çıktı.

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Sivas’ta etkili kar yağışı devam ediyor.
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