Sivas'ta okullar yarın tatil mi? Hava durumu tahminleri ile Sivas kar tatili haberi! 7 Ocak Pazartesi

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Sivas'ta dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Sivas'ta yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Sivas'ta okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK PAZARTESİ

Sivas'ta 7 Ocak Pazartesi gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği ön görülüyor.

Valilik tarafından Sivas'ta okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin öğrenebilirsiniz.

432 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışı, kırsal kesimlerde ise ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 432 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Sivas merkezde 21, Akıncılar'da 14, Altınyayla'da 6, Doğanşar'da 13, Gemerek'te 17, Gölova'da 9, Gürün'de 6, Hafik'te 23, İmranlı'da 74, Kangal'da 25, Koyulhisar'da 22, Suşehri'nde 38, Şarkışla'da 41, Ulaş'ta 14, Yıldızeli'nde 26 ve Zara'da 83 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın bir kaç gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi'nden kar tatili konusunda bir açıklama gelmezken, eğitim öğretim devam ediliyor.

Konuya yönelik yeni bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVAS HAVA DURUMU