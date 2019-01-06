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Son dakika: Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 7 Ocak Pazartesi kar yağışı nedeniyle tatil olan il ve ilçeler!

Kar Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Özellikle yurdun doğu kesimleri ve iç kesimlerde etkili olan kar, hayatı da olumsuz etkilemeye başladı. Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Yarın okulların tatil olduğu iller son dakika haberi olarak açıklanmaya devam ediyor. İşte yarın (7 Ocak Pazartesi) yapacak iller...

Giriş Tarihi: 6.1.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 23:39
Son dakika: Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 7 Ocak Pazartesi kar yağışı nedeniyle tatil olan il ve ilçeler!

Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı. İşte tatil olan iller...

KASTAMONU
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak Pazartesi günü merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

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Son dakika: Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 7 Ocak Pazartesi kar yağışı nedeniyle tatil olan il ve ilçeler!
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