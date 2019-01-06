Haberler Yaşam Haberleri Sürücülerin inadı kazayla sonuçlandı

Sürücülerin inadı kazayla sonuçlandı Sultangazi'de iddiaya göre birbirine yol vermemekte ısrarcı olan iki sürücü kaza yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.