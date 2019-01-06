Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Vatandaşlardan soğuklara karşı brandalı çözüm

Vatandaşlardan soğuklara karşı brandalı çözüm

'un Varto ilçesinde, hava sıcaklığın��n eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşlar, evlerinin kapı, balkon ve pencerelerini branda ile örterek, soğuklardan korunmaya çalışıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 10:17
Vatandaşlardan soğuklara karşı brandalı çözüm

Kış mevsiminde aşırı soğuklardan dolayı evlerini ısıtmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, naylon ve brandayla önlem almaya çalışıyor.

HER ŞEYİ NAYLONLA SARARAK KORUYORLAR

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Dünya Bingöl adlı vatandaş, ilçede kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Havaların aşırı soğuk olması nedeniyle evlerimizi branda ile koruyoruz. Bunun yanında kışlık yakacağımız olan odun ve tezeklerimizi, hatta kömürlerimizi de naylonla sararak soğuktan korumaya çalışıyoruz. Soğuk havadan dolayı odunlarımız ve tezeklerimiz hem ıslanmasın hem de buz tutarsa onları kardan çıkarmamız biraz zor olur. Bu nedenle odunlarımızı, tezeklerimizi ve kömürlerimizi rahat bir şekilde çıkarıp kullanmak için naylonla kapatıyoruz" dedi.



Seyfettin Yaylasa adlı vatandaş ise, evlerini soğuktan korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını dile getirirken, Ali Haydar Aşkın isimli vatandaş da kış mevsiminde soğuktan fazla etkilenmemek için evlerinin balkon, kapı ve pencerelerini naylonla sardıklarını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşlardan soğuklara karşı brandalı çözüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN