Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı

Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı

'ın Reşadiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 07:01
Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaağaç köyü yakınlarındaki bir yaylaya giden 4 kişi, dün gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı.

Jandarmayı arayarak yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

Greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir süren çalışmaya rağmen 4 kişinin mahsur kaldığı bölgeye henüz ulaşamadı.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN