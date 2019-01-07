1 liralık davadan Pak feragat etti

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"1 Kadın 1 Erkek ve Kiralık Aşk" dizisinin yapımcısı ve yönetmen Müge Turalı Pak, boşanma sürecinde olduğu oyuncu Haktan Pak'a açtığı 1 liralık sembolik manevi tazminat davasından feragat etti. Mahkeme feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi. Müge Turalı Pak kumar oynayıp aşırı alkol aldığını iddia ettiği Haktan Pak'ın kendisinin namus, şeref ve haysiyetine dokunacak ithamlarda bulunduğunu iddia etmişti. Haktan Pak'ın avukatı, Müge Haktan Pak'ın bu davayı açmasının amacının boşanma davasındaki yayın yasağı kararını aşmaktan ibaret olduğunu iddia ederek aynı gerekçelerle karşı taraftan 1 milyon lira tazminat istediğini belirtti.