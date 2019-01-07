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Arkadaş şakası can aldı!

’de arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagaj kapağına oturan, diğer arkadaşının da şaka amaçlı birden gaza basması sonucu araçtan düşerek ağır yaralanan 18 yaşındaki Fatih Mehmet Utku, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:11
Arkadaş şakası can aldı!

Osmaniye'de, arkadaşlar arasında yapılan şaka, ölümle son buldu. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Fatih Mehmet Utlu arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirirken arkadaşına ait otomobilin bagaj kapağı kısmına oturdu.

CAN ALAN ŞAKA

Direksiyona geçen arkadaşı şaka amaçlı birden gaza yüklenince Fatih Mehmet otomobilden asfalt zemine düştü. Olayda ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Osmaniye'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

15 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

İHA'da yer alan habere göre Fatih Mehmet Utlu, 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti. Şaka kurbanı olan gencin cenazesi Osmaniye Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

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Arkadaş şakası can aldı!
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