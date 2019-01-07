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'de villanın çatısı yandı; anaokulunda korku yaşandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 15:37

BAKIRKÖY'de bir villanın çatısında yangın çıktı. Villanın bitişiğinde anaokulunun bulunması paniğe neden oldu.
Yangın, Bakırköy Ataköy Mahallesi 5. sokakta bulunan bir villanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı villanın bitişiğinde anaokulunun olması paniğe neden oldu İtfaiye ekipleri, dumanların çıktığı noktaya ulaşmak için motorlu testere ve çekiç kullanarak çatının bir bölümünü söktü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

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Bakırköy'de villanın çatısı yandı; anaokulunda korku yaşandı
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