“Banu Parlak’ın menajeriyim” diyerek dolandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Kendisini şarkıcı Banu Parlak'ın menajeri olarak tanıtan Engin Taşkıran hakkında, bir organizasyon şirketini "Sanatçı çıkaracağım" diyerek dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şirket avukatlarınca savcılığa yapılan başvuruda, olay şöyle anlatıldı: Taşkıran, kendisini Banu Parlak'ın menajeri olarak tanıttığı şirket yetkilisi Doğukan Kocataş'a, sponsor anlaşmaları ve uygun fiyata sanatçı organize edebileceğini söyledi. İMERA ve Dj Mert Hakan'ı konser için ayarlayabileceğini belirterek, 135 bin lira değerinde 5 çek aldı. Mert Hakan sahneye çıkarken, İMERA'nın ise yeterli izleyici olmadığı gerekçesiyle konsere gelmediği iddia edildi. Telefonlara cevap vermeyen Taşkıran'ın söz konusu sanatçılarla bir ilişkisinin bulunmadığı tespit edildi. Savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.