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Başkentte seyir halindeki kar küreme aracı yandı

Başkentte seyir halindeyken yanan Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 07:17
Başkentte seyir halindeki kar küreme aracı yandı

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tuzlama ve kar küreme çalışması yürüten Mustafa Dinç'in kullandığı 06 DY 5461 plakalı araç, Çankaya Koza Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Dinç kendini güçlükle dışarı atarken motor kısmından çıkan yangın bir anda sürücü kabinini sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

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Başkentte seyir halindeki kar küreme aracı yandı
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