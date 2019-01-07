BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 11 Ocak BİM’de hangi ürünler var?

2019'un ilk haftasında özellikle ev hanımları bu ürünleri yine yakından takibe aldı. BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ile ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler 11 Ocak Cuma sabahından itibaren bu ürünlere sahip olmak için yine yola koyulacak. BİM aktüel ürünlerinin birçoğunun yine erken saatlerde tükenmesi bekleniyor. Ütü, katlanır yatak, ısıtıcı, her çeşit boyda valiz, kurutmalık, battaniye, doğrayıcı ve daha birçok bu ürünlerden bazıları. İşte 11 Ocak BİM aktüel kataloğu...

İşte BİM aktüel ürünleri;

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