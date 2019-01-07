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aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 11 Ocak BİM’de hangi ürünler var?

aktüel ürünleri yeni yılda yine aynı ilgi ile en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle ev hanımları bu hafta satışa sunulacak ürünleri yakından takip ediyor. 11 Ocak kataloğunda yine birbirinden sürpriz ürünler sizleri bekliyor. BİM, resmi internet sitesi üzerinden yeni haftanın indirimli listesini açıkladı. Peki, BİM aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:44
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 11 Ocak BİM’de hangi ürünler var?

2019'un ilk haftasında özellikle ev hanımları bu ürünleri yine yakından takibe aldı. BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ile ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler 11 Ocak Cuma sabahından itibaren bu ürünlere sahip olmak için yine yola koyulacak. BİM aktüel ürünlerinin birçoğunun yine erken saatlerde tükenmesi bekleniyor. Ütü, katlanır yatak, ısıtıcı, her çeşit boyda valiz, kurutmalık, battaniye, doğrayıcı ve daha birçok bu ürünlerden bazıları. İşte 11 Ocak BİM aktüel kataloğu...

İşte BİM aktüel ürünleri;

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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 11 Ocak BİM’de hangi ürünler var?
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