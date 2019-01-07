Haberler Yaşam Haberleri Boşanmaktan vazgeçen eşine tepki için kendi salasını okuttu

Boşanmaktan vazgeçen eşine tepki için kendi salasını okuttu Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle evden ayrılıp bir pasajdaki kanepede yaşayan Muzaffer Ünal'a (53) akciğer kanseri teşhisi konuldu. Kendisine boşanma davası açan, hastalığını öğrenince davadan vazgeçen eşine tepki için 'öldü' diye salasını verdiren Muzaffer Ünal, "Eşim 'Nasıl olsa bu akciğer kanseri, ölecek, bunun maaşını alalım' düşüncesiyle davadan vazgeçti. Bir an önce benden boşansın. Ben de rahatlayayım, onlar da" dedi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:42