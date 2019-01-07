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Boşanmaktan vazgeçen eşine tepki için kendi salasını okuttu

Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle evden ayrılıp bir pasajdaki kanepede yaşayan Muzaffer Ünal'a (53) akciğer kanseri teşhisi konuldu. Kendisine boşanma davası açan, hastalığını öğrenince davadan vazgeçen eşine tepki için 'öldü' diye salasını verdiren Muzaffer Ünal, "Eşim 'Nasıl olsa bu akciğer kanseri, ölecek, bunun maaşını alalım' düşüncesiyle davadan vazgeçti. Bir an önce benden boşansın. Ben de rahatlayayım, onlar da" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:42
Boşanmaktan vazgeçen eşine tepki için kendi salasını okuttu

Kemer'de belediyeden emekli 2 çocuk babası Muzaffer Ünal, eşiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle evden ayrıldı. Bir akrabasının çocuğunun eğitimi için çektiği kredinin ödenmemesi nedeniyle emekli maaşının büyük kısmı kesilen Muzaffer Ünal, ilçe merkezindeki bir iş hanının alt katındaki boş alanda, etrafını sandalyelerle çevirdiği kanepede yaşamaya başladı. Evden ayrıldıktan sonra eşinin boşanma davası açtığı Muzaffer Ünal, bir süre sonra rahatsızlandı. Muzaffer Ünal'a önce KOAH, sonra zatürre tanısı, yapılan patalojik incelemenin ardından da akciğer kanseri teşhisi konuldu.

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Boşanmaktan vazgeçen eşine tepki için kendi salasını okuttu
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