Çifte cinayet şüphelisi tutuklandı

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Ukrayna'da 31 Aralık'ta kaldıkları evde öldürülen Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı Hüsnü Can Ç. (20) dün adliyeye sevk edildi. Yüzünde derin tırnak izi dikkat çeken şüpheli, savcılık ifadesinde eski kız arkadaşı Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'de sattığını belirtti. Hüsnü Can Ç. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 16 Aralık'ta Ukrayna'ya gittiği ve 2 Ocak'ta Türkiye'ye döndüğü belirlenen şüpheli, bir arkadaşının ihbarı sonucu Kurtköy Mezarlığı'nda babası Mehmet Ç.'nin mezarı başında yakalanmıştı. Cinayete kurban giden Yıldız ve Hüsünbeyi'nin aileleri ise cenazeleri almak için Ukrayna'ya gitti. Şüphelinin Türkiye'de yargılanacağı belirtildi.SABAH