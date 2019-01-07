Edirne'de yarın okullar tatil mi? Hava durumu verileri ile Edirne kar tatili haberi 8 Ocak Salı

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Marmara Bölgesi'nin en kalabalık şehirlerinden olan Edirne'de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Edirne'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Edirne'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK SALI

Edirne'de 8 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama bulunmazken, normal iş takvimine göre okulların Salı günü eğitim öğretime devam etmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı taktirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimler ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde tipi ve şeklinde etkili oldu. Edirne kent merkezi beyaza bürünürken, karayolları ve belediye ekipleri, bazı caddelerde kar temizleme çalışmalarında bulundu.

Trafik ekipleri de kentin önemli bölgelerinde önlem alarak, sürücüleri kar yağışı ve kaymalara karşı uyardı.

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