Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Edirne'de yarın okullar tatil mi? Hava durumu verileri ile Edirne kar tatili haberi 8 Ocak Salı

'de yarın ? verileri ile Edirne haberi 8 Ocak Salı

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı Marmara Bölgesi'nin en kalabalık şehirlerinden olan 'de de hayatı son derece olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim hayatı üzerinde de aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, binlerce on öğrenci 'Edirne'de ?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Ocak Salı Edirne'de okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 7.1.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 17:30
Edirne'de yarın okullar tatil mi? Hava durumu verileri ile Edirne kar tatili haberi 8 Ocak Salı

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Marmara Bölgesi'nin en kalabalık şehirlerinden olan Edirne'de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Edirne'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Edirne'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK SALI

Edirne'de 8 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama bulunmazken, normal iş takvimine göre okulların Salı günü eğitim öğretime devam etmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı taktirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimler ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde tipi ve şeklinde etkili oldu. Edirne kent merkezi beyaza bürünürken, karayolları ve belediye ekipleri, bazı caddelerde kar temizleme çalışmalarında bulundu.

Trafik ekipleri de kentin önemli bölgelerinde önlem alarak, sürücüleri kar yağışı ve kaymalara karşı uyardı.

EDİRNE HAVA DURUMU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de yarın okullar tatil mi? Hava durumu verileri ile Edirne kar tatili haberi 8 Ocak Salı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN