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fuhuş yaparken yakalandı

Mersin'de, para karşılığı cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalanan 3 kadından elti oldukları öğrenilen 2'si tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:52
Eltiler fuhuş yaparken yakalandı

Kent merkezinde 'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede fuhuş yapıldığını belirledi. Takibe alınan adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 yaşındakı H.Ö. isimli erkekle fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kadınlar N.A. (30), Z.A. (34) ve G.A.'yı (21) 'fuhuş ve fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

ELTİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ö. serbest bırakılırken, elti oldukları öğrenilen ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden N.A. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

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Eltiler fuhuş yaparken yakalandı
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