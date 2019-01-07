Erzincan'da okullar tatil mi? Hava durumu bilgisi ile Erzincan kar tatili haberi 8 Ocak Salı

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Erzincan'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Erzincan'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Erzincan'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK SALI

Erzincan'da 8 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmayacağına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı, konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiğinde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

3 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Erzincan'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye, Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ'NDE TATİL İLAN EDİLDİ Mİ?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'nden tatil konusunda bir açıklama paylaşılmazken, eğitim öğretimin normal programına göre devam etmesi öngörülüyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU