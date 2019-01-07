Evlilik tartışması kanlı bitti

BUGÜN NELER OLDU

TEKIRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde bir pizzacıda vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere (26), önceki gece mesai çıkışı aynı iş yerinde kurye olarak çalışan sevgilisi Mehmet Sönmez (24) ile yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kızıldere, çantasından çıkardığı tabancayla Sönmez'e 2 el ateş ederek öldürdü. Aynı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunan genç kız polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Kılızdere ilk ifadesinde Mehmet Sönmez ile 9 ay birlikte yaşadığını belirterek kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ettiği Sönmez'in bunu iş ortamında yaydığını, bu yüzden aralarında çıkan tartışma nedeniyle cinayeti işlediğini kaydetti. Filiz Kızıldere tutuklanarak cezaevine gönderildi.