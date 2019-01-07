Görme engellilere yardımcı olan özel eğitimli rehber köpeklere ne isim verilir? 7 Ocak Hadi İpucu

Hafta içi her gün binlerce kişi tarafından katılım sağlanan bilgi yarışması programının bugünkü ipucu sorusu sosyal medya üzerinden yayınlandı. 7 Ocak Pazartesi bugünkü ipucu sorusu Rehber Köpekler Derneği'nden geliyor. Görme engellilere refakat ederek onların bağımsız hareket etmelerine yardımcı olan özel eğitimli köpeklere verilen adı biliyor musunuz? İşte cevabı...

CEVAP: REHBER KÖPEK

REHBER KÖPEK NEDİR?

En çok kullandığınız rotalarda sizi A noktasından B noktasına götürüyor. Bu rotalar eğer çalışıyorsanız evden-işe, işten-eve, evden – markete, evden- en sık gittiğiniz cafe veya restorana olabilir.

Tüm merdivenlerde, kaldırım uçlarında durarak size bir engel olduğunu haber veriyor.

Ama nerede olduğunu köpek hiçbir zaman bilmekle yükümlü değil. Bu görme engellilerimizin sorumluluğu. Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmenimiz size yön bulma, adım sayma, trafiği dinleme gibi belirle şeyler de öğretiyor.

Köpek nerede olduğunu bilmiyor fakat şartlandığı için yine tüm kaldırım uçlarında duruyor, engellerde ve merdiven iniş çıkışlarında durarak size rehberlik edebiliyor.

Rotalardan çıktığınızda en önemli bilmeniz gereken nokta yeni ortam ve kokulardan dolayı köpeğin dikkati daha kolay dağılabilir. Robot olmadıklarının altını çizmemiz gerekli.