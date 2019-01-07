Kaza yapan aracı kurtarma operasyonu faciaya dönüyordu

Kaza, dün Hendek ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Tayfun Ç. idaresindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış, meydana gelen kazada sürücü Tayfun Ç. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail F.'de yaralanmıştı. Meydana gelen kaza sonrasında otomobili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla şarampole yuvarlandığı yerden halat bağlanarak çekilmeye başlanan otomobil, halatın kopmasıyla birlikte tekrardan defalarca taklalar atarak şarampole uçtu. İlk kazada büyük hasar alan otomobil, ikinci kazada ise adeta hurdaya döndü.

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