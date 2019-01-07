Konya'da okullar tatil mi? Hava durumu bilgisi ile Konya kar tatili haberi 8 Ocak Salı

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Konya'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Konya'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Konya'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK SALI

Konya'da 8 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmayacağına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı, konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiğinde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Bilndiği üzere, 7 Ocak Pazartesi Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti.

KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Seydişehir ilçesinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. İlçe merkezinin yanı sıra Konya-Antalya karayolunda da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti. Uzun süre Marangozlar Kavşağı'ndan çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, Antalya yolu üzerinde bulunan bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya-Antalya Karayolu üzerinde karayolları ekipleri aralıksız olarak kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

KONYA HAVA DURUMU