Kurtarma operasyonundan acı haber geldi!

Reşadiye'ye bağlı bağlı Karacaağaç köyü yakınlarındaki bir yaylaya giden 4 kişi, dün gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Jandarmayı arayarak yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.