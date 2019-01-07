Kurtarma operasyonundan acı haber geldi!

Türkiye'nin dört bir yanından etkili kar yağışı nedeniyle ihbar yağdı. Düzce'de yaylaya giden 11 kişi, Karabük'te ormana giden 4 kişi, yine Ankara'da otomobilleriyle yaylaya çıkan 7 kişi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Düzce'deki kurtarma operasyonu 10 saat sürdü. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde saatlerdir süren kurtarma operasyonundan ise acı haber geldi. Ekiplerin güçlükle ulaştığı yaylada mahsur kalan 4 kişiden biri hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı. 4 kişinin define aramak için yaylaya gittiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 7.1.2019 08:16Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 08:22
Reşadiye'ye bağlı bağlı Karacaağaç köyü yakınlarındaki bir yaylaya giden 4 kişi, dün gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Jandarmayı arayarak yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.