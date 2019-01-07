Mehmet’i öldüren ameliyat

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Bursalı Mehmet Dal (24), internet sitelerinden yaptığı araştırmalar sonucu İzmir'de özel bir hastanede görev yapan Doktor M.K'ye mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyatın ardından evine gönderilen genç rahatsızlanınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada Dal'ın yeniden ameliyat olması gerektiği söylendi. Ailenin aradığı İzmir'deki doktor M.K. iddiaya göre "Ben bu işin ilmini biliyorum. Bir numarayım. Hastayı bana getirin" dedi. Aile çocuklarını Bursa'dan araca bindirerek İzmir'de ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada sızıntı olduğu gerekçesiyle tekrar ameliyat edilen Mehmet Dal, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra durumu kötü olduğu için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Dal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Ailenin talebiyle yapılan otopside İstanbul Adli Tıp Kurumu doktoru "tamamen kusurlu" buldu. Baba Ömer Dal, "Çocuğumun taburcu olduğu gün alması gereken ilacı bile sistemde çıkışını yapamadıkları için o gün alamadık. Ertesi gün oğlum rahatsızlandı. Biz çocuğumuzu başka bir hastaneye sevk etmek istedikçe Doktor M.K., 'Ben bu işte bir numarayım' gibi sözler söyledi. Mahkememiz var. Dileğimiz doktorun ceza alması" dedi.