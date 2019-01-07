Mersin'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı istihbaratına ulaştı.

Bir müddet izlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı iddia edilen N.A, Z.A. ve G.A. isimli kadınlar ile H.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından G.A. ve H.Ö. serbest bırakıldı, "fuhuş yapmak" ve "yer temin etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen N.A. ve Z.A. tutuklandı.

Öte yandan, kadınlardan N.A. ile Z.A'nın elti, G.A'nın ise akrabaları olduğu öğrenildi.