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Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı

13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kar uyarısı yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 11:46
Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın Adıyaman'da karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışlı, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de aralıklarla kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, gündüz sıcaklıklarının 1 ile 3 derece düşmesi beklenmektedir.Rüzgarların güneybatılı yönlerden yer yer hamleli olmak üzere saatte 20 ile 40 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklenmektedir"denildi.

Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun şeklinde gerçekleşmesinin beklendiğini de bildiren merkez, olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

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Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı
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