Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı! - Kar tatili olan il ve ilçeler! İstanbul okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika hava durumu ve kar yağışı raporları gelmeye devam ediyor. Öyle ki bugün hemen hemen tüm yurt genelinde yoğun bir kar yağışı etkisini gösterirken, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde ise yoğun bir kar yağışı gözlemleniyor. Hava şartlarını gören öğrenciler ve aileleri ise valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarını bekliyorlar. 'Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi' sorusu ise en çok aratılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Bu yazımızda valiliklerden gelen kar tatili açıklamalarına yer verdiğimiz gibi aynı zamanda Meteoroloji'nin gün içinde hava durumu ve sıcaklıklar ile ilgili yaptığı uyarıları ve tüm kar yağışı bilgilerini bulabileceksiniz. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları doğrultusunda önümüzdeki günlerdeki hava sıcaklıkları ile ilgili fikir edinebilirsiniz. İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara'da yaşayan bireylerin en çok merak ettikleri konunun başında geliyor. Özellikle başkent Ankara'da kar yağışının yoğun bir şekilde etkisini göstermesi bireyleri bu araştırmalara sürüklüyor. İstanbul'da ise kar yağışı etkisini gösterse de henüz çok yoğun bir hava hakim değil. Peki Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi? İşte tüm gelişmeler ve hava durumu tahminleri...