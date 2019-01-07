Münir Özkul anıldı

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TÜRK sinemasının usta oyuncusu, "Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca"sı, Yeşilçam'ın "Yaşar Usta"sı Münir Özkul, vefatının birinci yıldönümünde anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Akademi Beyoğlu'nda "Hepimizin Hocası Münir Özkul Nam-ı Diğer Mahmut Hoca" söyleşisi gerçekleştirildi. TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren'in moderatörlüğünde yap��lan söyleşide, Se-Sam Başkanı Yılmaz Atadeniz ve Film-San Başkanı Engin Çağlar usta oyuncuyu anlattı. Programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Münir Özkul'un eşi Umman Özkul ve kızı Güner Özkul'un yanı sıra Yeşilçam'ın usta oyuncuları katıldı. KÜLTÜR - SANAT