Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Münir Özkul anıldı

anıldı

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Münir Özkul anıldı
TÜRK sinemasının usta oyuncusu, "Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca"sı, Yeşilçam'ın "Yaşar Usta"sı Münir Özkul, vefatının birinci yıldönümünde anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Akademi Beyoğlu'nda "Hepimizin Hocası Münir Özkul Nam-ı Diğer Mahmut Hoca" söyleşisi gerçekleştirildi. TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren'in moderatörlüğünde yap��lan söyleşide, Se-Sam Başkanı Yılmaz Atadeniz ve Film-San Başkanı Engin Çağlar usta oyuncuyu anlattı. Programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Münir Özkul'un eşi Umman Özkul ve kızı Güner Özkul'un yanı sıra Yeşilçam'ın usta oyuncuları katıldı. KÜLTÜR - SANAT
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Münir Özkul anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN