'Polisiz' diyerek büfeden 2 bin liralık içki alan dolandırıcılar yakalandı

TEKRAR GELDİLER
Birkaç gün sonra tekrar işyerine gelen şüpheliler iş yeri sahibi M.Ç,'den ücretsiz olarak tekrar içki almak istedi. Bu isteği kabul etmeyen M.Ç. ise en yakındaki polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekel bayisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri saptanan Oktay Ç. ile Emre S. yakalandı. Oktay Ç,'nin ise üzerinde taşıdığı telsize el konuydu. Emniyete götürülen şüpheliler, ürünleri borç karşılığında aldıklarını iddia etti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ç. tutuklandı, Emre S. ise serbest bırakıldı.