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Son dakika: 'da gemi battı!

İçişleri Bakanlığı'nca açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 11:38
Son dakika: Samsun'da gemi battı!

4 KİŞİ KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Samsun açıklarında battığına dair tehlike sinyali alınan Panama bayraklı gemide yürütülen arama çalışmalarında kurtarılan merüttebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Samsun'da gemi battı!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır." denildi.

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Son dakika: Samsun'da gemi battı!
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