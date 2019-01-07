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'de yangın paniği

'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 09:30
Şişli'de yangın paniği

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir üst katta bulunan daireye de sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan dairede mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle tahliye etti.

Baba-oğul oldukları öğrenilen ve dumandan etkilenen iki kişinin tedavisi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 2 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalanların kurtarılmasının ardından alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Şişli'de yangın paniği
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