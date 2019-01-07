Sivas'ta okullar tatil mi? Hava durumu tahminleri ile Sivas kar tatili haberi! 8 Ocak Salı

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Sivas'ta dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Sivas'ta yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Sivas'ta okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK SALI

Sivas'ta 8 Ocak Salı gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği ön görülüyor.

Valilik tarafından Sivas'ta okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin öğrenebilirsiniz.

Sivas'ta 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 406 köy yolu, ulaşıma kapandı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Kar yağışının kentte gün boyu süreceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.



Sivas'ta 1 haftadır yoğun kar yağışı etkili olurken, yaz aylarında kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği mesire alanları boş kaldı. Kent yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. Paşabahçe'deki şelale, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Kent merkezinde bulunan Aksu Parkı'nda da güzel kar manzaraları oluştu. Eksi 6 derece olan hava sıcaklığı nedeniyle parkın ortasındaki süs havuzu da kısmen dondu.



TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ



Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için il merkezi ve köylerde taşımalı eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Taşımalı eğitimde aksamalar olabileceği ihtimali üzerime kent merkezi ve merkez köylerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün için eğitime ara verildi.



406 KÖY YOLU KAPALI



Kar yağışı, yerleşim yerlerine ulaşımı da etkiledi. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nce merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı kullanılarak, 211 kişilik personel ile karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi'nden kar tatili konusunda bir açıklama gelmezken, eğitim öğretim devam ediliyor.

Konuya yönelik yeni bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVAS HAVA DURUMU