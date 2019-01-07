Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber..18 yıldır aranıyordu! Orada yakalandı

Son dakika haber..18 yıldır aranıyordu! Orada yakalandı

Son dakika haberi..’ta 2002 yılında işlenen cinayetten aranan zanlı, ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 18:53
Son dakika haber..18 yıldır aranıyordu! Orada yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Muş'ta 2002 yılında Ümran Yalçın'ı kan davası nedeniyle öldürmek suçundan Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eren Bilgin (38), mahkeme kararının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Bir ihbarı değerlendiren Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Bilgin'in Marmara Ereğlisi'nde 'Mustafa' adını kullanarak bir dönercide çalıştığını ve kendisini Diyarbakırlı olarak tanıttığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah Bilgin'i Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Bilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber..18 yıldır aranıyordu! Orada yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN