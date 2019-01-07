Staj için gitti, beş hastane peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'da Türk gençleri başarıları ile gurur veriyor. Ayrımcılığa, ırkçılığa inat çalışan, akıllarına koyduklarını yapan gençler başarıdan başarıya koşuyor. Bunlardan birisi Elif Beyza Uçar. 23 yaşında idealleri olan Elif Beyza, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görürken burs paralarını biriktirip 15 ülke gezdi. Gezerken zamanının çoğunu hastanelerde staj yaparak geçirdi.Elif Beyza Uçar, Almanya'ya da staj için geldi. Bonn ve Heidelberg'deki üniversite hastanelerinde kardiyoloji, psikiyatri, kadın doğum, çocuk kliniği ve cerrahisinde yaklaşık 8 aydır staj yapıyor. Stajını tamamlamak üzereyken 5 üniversite hastanesine iş başvurusunda bulunan ve tamamına olumlu yanıt gelince şaşkına dönen Elif Beyza, "Seçim yapmakta zorlanacağım" dedi. Kardiyoloji alanında uzmanlaşacak olan Elif Beyza, Berlin, Köln, Augsburg, Mönchengladbach ve Bonn'da başvuru yaptığı hastanelerden olumlu yanıt aldı. Çocukları çok seven Elif, "Kendimi geliştirdikten sonra ülkeme dönüp sahip olduğum bilgi ve tecrübelerimi orada değerlendirmek, çocuklara yardım etmek istiyorum" diye konuştu.