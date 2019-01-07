Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi ile ilgili son dakika haberi: Sapık Tuncer Ustael...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine son dakika vahşet olarak düşen Palu ailesi ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Palu ailesine damat olarak giren Tuncer Ustael ile ilgili iddialar milyonlarca kişinin kanını donduracak cinsten. Kendini cinci hoca olarak tanıtan Tuncer Ustael hakkındaki korkunç iddialar arasında, kendi öz çocukları dahil 4 çocuğa tecavüz etmek, 3 cinayete teşebbüs, gasp ve işkence suçları bulunuyor. İşte tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olayın tüm detayları...