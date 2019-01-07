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'nin kanını donduran ile ilgili son dakika haberi: Sapık ...

21 Aralık'tan beri ATV'de yayınlanan ile programında kan donduran son dakika iddiaların ucunda olan Palu ailesini konuşuyor. İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi öz evlatları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz etmekle suçlanan damat 'e, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği ileri sürülüyor. İşte Türkiye'nin kanını donduran olayda kendini cinci hoca olarak tanıtan damat Tuncer Ustael'e bu kadar iddia karşısında yanında duran ile ilgili akıl almaz iddialar.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:29
Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi ile ilgili son dakika haberi: Sapık Tuncer Ustael...

ATV'de yayınlanan ile programında 'nin gündemine son dakika vahşet olarak düşen ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Palu ailesine damat olarak giren ile ilgili iddialar milyonlarca kişinin kanını donduracak cinsten. Kendini cinci hoca olarak tanıtan Tuncer Ustael hakkındaki korkunç iddialar arasında, kendi öz çocukları dahil 4 çocuğa tecavüz etmek, 3 cinayete teşebbüs, gasp ve işkence suçları bulunuyor. İşte tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olayın tüm detayları...

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Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi ile ilgili son dakika haberi: Sapık Tuncer Ustael...
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