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'da tefeci operasyonu

'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 09:20
Adana'da tefeci operasyonu
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı öne sürülen şahıslar hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 8 adrese yapılan operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise bazı belgelere el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'da tefeci operasyonu
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