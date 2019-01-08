Airbag çetesi çökertildi

İstanbul'da lüks araçlara girerek hava yastıklarını çalan hırsızlık çetesi yakayı ele verdi. Daha önce de lüks araçların direksiyon ve torpido kısmında bulunan hava yastıklarını zarar vermeden çalan şebeke, güvenlik kameralarına yakalandı. Emniyet kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alınan şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DİREKSİYONDAKİ HAVA YASTIĞINI ÇALDILAR

Yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. Yaşanan hırsızlık olayı iddianamede şu şekilde anlatıldı: Bir ilaç firmasında satış müdürü olarak görev yapan Emre K. aracına gittiğinde sağ ön camının kırık olduğunu fark etti. Aracın içerisine baktığında direksiyonda bulunan hava yastığının sökülmüş olduğunu gördü.

KİRALIK ARAÇLA SOYGUNA GİTMİŞLER

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye kiralık araçla geldikleri belirlendi. Emniyette yapılan araştırmada kiralanan aracın birçok benzer suçlarda kullanıldığı tespit edildi.

10 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam eden şüpheliler 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve mala zarar verme' suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkacak. Şüpheliler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.