Alacak için öldürüp cesedi dolaştırdılar

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA borcu nedeniyle akrabaları Zeki Çakar'ı araçta infaz eden iki zanlı, cesedi atacak bir yer bulmak için İstanbul-Sakarya hattında saatlerce gezdi. Zeki Çakar(61), akrabası Önder Köse'den(48) 100 bin TL borç aldı. Ödeme gecikince ikili arasında tartışmalar başladı. 1 Ocak'ta Zeki Çakar, konuyu konuşmak için Önder Köse ve onun arkadaşı Ercüment Akbulut'u (41) Kartal'da aracına aldı. Araçta başlayan borç tartışması alevlenince arka koltuktaki Akbulut, Zeki Çakar'ı tek kurşunla öldürdü. Akbulut ve Köse daha sonra Çakar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına taşıdı. Araçtaki kanları temizleyen iki arkadaş, cesedi atmak için önce Sakarya'ya götürdü. Uygun yer bulamayınca da tekrar İstanbul'a döndü. Gece saatlerinde ise cesedi Maltepe'deki ormanlık alana attı. Maktule ait aracı da Sancaktepe'de bıraktılar. Vatandaşların bulduğu cesetle ilgili araştırma yapan Gayrettepe Cinayet Büro ekipleri, terk edilen aracın çevresindeki güvenlik kameralarından Akbulut ve Köse'nin izine ulaştı. Akbulut ve Köse, 4 Ocak'ta gözaltına alındı. Akbulut'un çok sayıda suçtan sabıka kaydı çıktı. İki şüpheli de tutuklandı.