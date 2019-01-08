Azgın dalgaların 4 kayıp arasında can pazarı

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Karadeniz'de seyreden, Panama Bayraklı Volga-Balt 214 isimli Rus kuru yük gemisi, dün saat 08.10'da Samsun'un 80 mil açığında yardım sinyali gönderdi.Bunun üzerine, Samsun ve Sinop'tan iki Sahil Güvenlik gemisi denize açıldı. Ancak Samsun'dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri döndü. Bu arada Samsun'dan havalanan Sahil Güvenlik helikopteri gemiye ulaşmayı başardı. Helikopter, kurtardığı biri kadın 4 mürettebatı, Çarşamba Havaalanı'na getirdi. Bir uçak, bir arama kurtarma gemisi, bir römorkör ve 2 sahil güvenlik botunun da katıldığı çalışmalarda, tekrar gemiye dönen helikopter, 3 kişiyi daha sağ kurtarırken, 2 kişinin de cesedine ulaştı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hava şartları kötü olduğu için helikopterlerle kurtarma çalışmasına devam ettik. Gemide 13 mürettebatın olduğu tespit edildi. Bunlardan 7'si sağ olarak kurtarıldı. Geriye kalan 6 kişinin ölmüş olma ihtimali yüksek. Onların da ikisi getirildi. İkisi Sahil Güvenlik helikopteri, 1'i uçak, 1 arama kurtarma gemisi, 2 sahil güvenlik botu ile 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarma çalışması devam ediyor. 3 bin 300 ton kömür bulunan ve Yeşilyurt Limanı'na gelen gemide, 2'si Azeri, 11'i Ukraynalı olmak üzere toplam 13 personel bulunuyor. Bir kazazede, sert bir dalganın geminin baş tarafını kopardığını söyledi. Adli soruşturma devam ediyor" dedi.Gemi mürettebatından Ukraynalı Sheycuk Stanislav, Milnichenko Pavlo, Herashchenko Olah, Ilchenko Yevhenii, Yatsenko Yevgen, Skachko Denys ve Budko Tetiana kurtarılırken, Azerbaycanlı İbrahimov Mammadali ve Ukraynalı Bodnik Ruslan öldü. Azerbaycanlı gemi kaptanı İsmayilov Turbat ile Ukraynalı Vyazovsky Rostyslav, Krepets Dmytro ve Ovdiienko Volodymyr ise kayıp.Kurtarılan gemi mürettebatından mühendis Shevchuk Stanislav, geminin yaklaşık 5 dakikada battığını ve tüm mürettebatın suya atladığını belirterek, "Termal kıyafetlerimiz olduğu için hayatımız kurtuldu" dedi.