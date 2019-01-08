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Babası tarafından dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran son dakika detayı ortaya çıktı

’da babası tarafından elektrikli süpürgenin demir borusu ile dövülerek komalık edilen ve üç gün süren yaşam mücadelesini kaybeden ’ın ölümü ile ilgili son dakika detayı geldi. Küçük çocuğun ölümünün arkasında bir aile dramı ortaya çıktı. İşte o şoke eden ayrıntı…

Giriş Tarihi: 8.1.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 12:44
Babası tarafından dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran son dakika detayı ortaya çıktı

'ın ilçesinde babası tarafından öldürülen 6 yaşındaki ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Mertcan'ın ölümünde saklanan o sır ise duyanları kahretti. Suç makinası babanın elektrikli süpürgenin demir borusu ile döverek komalık ettiği Mertcan hastanede 3 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kazanamadı. Bu gelişmelerin üzerine olayla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Cani babanın Mertcan'ın öldürme nedeninin arkasında bir aile dramı ortaya çıktı. İşte küçük Mertcan'ın ölümü ile ilgili sır gelişme…

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Babası tarafından dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran son dakika detayı ortaya çıktı
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