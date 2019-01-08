Babası tarafından dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran son dakika detayı ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından öldürülen 6 yaşındaki Mertcan ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Mertcan'ın ölümünde saklanan o sır ise duyanları kahretti. Suç makinası babanın elektrikli süpürgenin demir borusu ile döverek komalık ettiği Mertcan hastanede 3 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kazanamadı. Bu gelişmelerin üzerine olayla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Cani babanın Mertcan'ın öldürme nedeninin arkasında bir aile dramı ortaya çıktı. İşte küçük Mertcan'ın ölümü ile ilgili sır gelişme…