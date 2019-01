- Babasının öldürdüğü Mertcan'ın annesi idam istedi

- Mertcan ve kardeşinin velayetlerinin sabıkalı babaya verilmesinin ardında ölüm tehditleri çıktı

- Hatay'da babası tarafından elektrikli süpürgenin demir borusu ile dövülerek komalık edilen ve üç gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mertcan'ın ölümünün ardında aile dramı çıktı

- Anne Gülistan Özger: "Beni, çocuklarımı ve ailemi öldürmekle tehdit etti anlaşmalı boşandık hakim bir celsede bizi boşadı ama onun sabıka dosyasına bakılmadı"

- Anneanne Halise Özger: "Hepimizi ölümle tehdit ediyordu, kızımı boşayan hakim çocukların velayetini isteyen katil babanın kim olduğuna bakmadan karar verdi"

- Mertcan'ın teyzesi Azize Özger: "Ölümle tehdit edildik biz korktuk velayeti verdik peki devlet ondan fazla sabıkası olan adama velayeti verirken hiç mi araştırmadı"



Ahmet Seher

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Mertcan ve sevgi evlerine yerleştirilen kardeşinin velayetinin suç makinesi babaya neden verildiği tartışmalarının ardından ölüm tehditleri çıktı. Anne Gülistan Özger, "Beni, çocuklarımı ve ailemi öldürmekle tehdit etti. Anlaşmalı boşandık hakim tek celsede bizi boşadı ama onun sabıka dosyasına bakılmadı" dedi.

Mertcan'ın annesi Gülistan Özger, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu ve öz annesine darp suçlarından ondan fazla sabıka kaydı bulunan Mehmet Ali Yılmaz'dan (34) her gün dayak yediği için ayrıldığını ve boşanmanın ölüm tehditleri yüzünden anlaşmalı olarak gerçekleştiğini belirterek, "Beni her gün dövüyordu ve boşanma sürecinde eğer çocukları benden alırsan seni, çocukları ve aileni öldürürüm diye tehdit etti. Ben devletin çocukları vermeden araştıracağını ve sabıkalı olduğu için çocukları ona vermeyeceğini düşündüm ama bir celsede boşandık ve çocuklar ona verildi. Her gün beni dövüyordu, annesini de dövüyordu karakola gidip şikayetçi oluyorduk en fazla uzaklaştırma cezası veriliyordu veya uzlaştırıyorlardı. Dosyasında sabıka kayıtlarının olması nedeniyle biz hakime bir şey söylemedik çünkü korkuyorduk ölümle tehdit edildiğimiz için konuşamadık. Çocuklarıma zarar verir diye çok korktuğum için sesimi çıkartmadım, yoksa çocuklarımı ona bırakır mıydım. Hırsızlıktan cezaevine girdiğinde oğlum Mertcan'ın gözünün şiştiğini görünce sordum ne oldu diye, önce söylemek istemedi daha sonra babasının dövdüğünü söyledi bu iki ay önceydi" diye konuştu.

Gözleri önünde babası abisini döverken olup biteni gören ve olaydan sonra devlet korumasına alınan 4 yaşındaki Taha Yasin'in velayetini almak için dilekçe verdiklerini belirten anne Gülistan Özger, çocuğunun katili eski eşinin de idamını isteyerek "Devlet onu boşuna beslemesin" dedi.



"Gülistan kaçarak evlendi, o caniye kız vermezdik"

Mertcan'ın anneannesi Halise Özger ise kızı Gülistan'ın kaçarak evlendiğini, aile olarak o caniye kız vermek istemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Kızım çocukları için her gün dayak yemeye katlandı. Çocukları için sabretti defalarca karakola gitti hatta kayınvalidesi şikayetçi olması için karakola kendisi götürdü. Boşanma sürecinde ise bir celsede kızım boşandı hakim bu kadar sabıkası olan birini hiç araştırmadı mı bu adamın ne yiyip ne içtiğini sormadılar mı çocuklara nasıl bakacağını sormadan velayeti verdiler. Adam çalışmıyor hırsızlık yapıyor. Şeytan gibi biriydi her gün kapımıza geliyordu biz korkuyorduk psikopat gibiydi. Kızımın evliliğine biz rıza göstermedik kaçarak gitti evlendi."



"Kardeşim her gün dayak yediğini bizden gizledi"

Mertcan'ın teyzesi Azize Özger ise kız kardeşi Gülistan'ın evliliği boyunca eşinden dayak yediğini, şiddet gördüğünü kendilerinden de gizlemeye çalıştığını söyledi. Ölüm tehditleri nedeniyle çocukların velayetlerini dahi isteyemediklerini belirten Azize Özger, "O cani kız kardeşimin ağzına tükürerek dahi şiddet uygulamış, kardeşim bize söylemiyordu, boşanma sürecinde bunları öğrendik. Kardeşime, 'seni, çocukları, aileni öldürürüm kaybedecek bir şeyim yok zaten açım hepinizi öldürürüm' diyerek tehdit etmiş ve kardeşim korktuğu için velayeti ona vermeyi kabul etmiş, buradan soruyorum hadi benim kız kardeşim korktuğu için velayeti vermeyi kabul etti peki devlet velayeti vereceği kişiyi araştırmayı düşünmedi mi, hırsızlık kapkaç uyuşturucu ve darptan sabıkası var. İki ay önce öz annesini döverek hastanelik etti ve bu olaydan sonra annesi ayrı eve çıkmak zorunda kaldı. Çocuklarla birlikte uyumasına bile izin vermiyormuş" şeklinde konuştu.



"Annesine benzediği için Mertcan'ı dövmüş"

Mertcan'ın teyzesi Azize Özger, baba Mehmet Ali Yılmaz'ın Mertcan'ı annesine benzediği için dövdüğünü ileri sürerek, Mehmet Ali Yılmaz'ın arkadaşlarına "Ben Mertcan'a bakınca annesini ve ailesini hatırlıyorum" dediğini ve bu nedenle Mertcan'a zaman zaman şiddet uyguladığını, en son iki ay önce ağzına bez tıkayarak dövdüğünü Mertcan'ın küçük kardeşi Taha Yasin'e ise daha az şiddet uyguladığını anlattı. Özger, "Bu adam psikopattı. Türkiye'de son yıllarda bu tür olaylar arttı. Devletimiz bu konuda duyarsız kalmasın idamı getirsin ve böyle birine ceza uygulansın ki kimse bu tür suçlara kalkışmasın" dedi.

