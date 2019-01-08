Bari Yasin’imi verin...

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmadığı için babası tarafından elektrik süpürgesinin sapıyla dövülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz'ın annesi Gülistan Özger, "6 Şubat'ta dayısının düğünü vardı. Düğünde sarı takım giyip siyah papyon takmak istiyordu. Cani babası yüzünden yavrumuz takım değil kefen giydi. İdam edilmesinin istiyoruz. Diğer yavrumuz sevgi evlerinde ona bir an önce kavuşmak istiyoruz. Gerekli başvuruda budunduk" dedi. Karısına şiddet uygulayan Mehmet Ali Yılmaz eşinden 2 yıl önce boşandı. Yılmaz, Gülistan Özger'i "Çocukların velayetini istersen ikisini de öldürürüm ama yine de sana vermem" diyerek tehdit etti. Şiddetten kaçan talihsiz kadın bu tehdide boyun eğdi. 6 yaşındaki Mertcan ve 4 yaşındaki Yasin'in velayeti düzenli bir işi olmayan suç makinesi babaları Mehmet Yılmaz'a verildi. Yılmaz, daha önce de defalarca kez şiddet uyguladığı Mertcan'ı geçtiğimiz hafta ders çalışmadığı iddiasıyla elektrik süpüresinin sapıyla dövdü. Komşuların ihbarıyla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk hastanede hayatını kaybetti. Sorgusunda çocuğunu darp ettiğini kabul eden ve tutuklanan cani babanın, "Ders çalışmıyordu. Onun için 1-2 tokat attım. Oyun oynarken merdivenler düştü. Onun için komaya girdi" dediği öğrenildi. 4 yaşındaki Yasin ise Sevgi Evleri'ne verildi.Bir anda iki evladından ayrı düşen Gülistan Özger'in gözyaşı dinmiyor. Talihsiz kadın, "Beni sürekli dövüyordu. Önceleri kimseye söylemedim. Komşular babamı arayarak 'Kızınızı dövüyor' dedi. Babam da beni alıp evimize getirdi. Çok sıkıntılı bir boşanma dönemi geçirdim. Beni sürekli 'Ailene zarar veririm. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Çocukları vurur gider içeride yatarım' diyerek sürek tehdit etti. Tehditle velayetleri aldı. Devletimize yalvarıyorum benim evlat acım dinmeyecek ama hiç değilse Yasin'imi bana versinler. Mertcan'ımın kokusu Yasin'imde de vardır. Acımı bir nebze dindirsinler" dedi."Çocuklar bende kalsaydı Mertcan şimdi okulda olurdu" diyen Gülistan Özger, şunları anlattı: "Velayetten sonra yavrularımı hiç göstermedi. Çünkü sürekli çocukları darp ediyordu. 2 Şubat'ta erkek kardeşimin düğünü vardı. Mertcan'ım düğünde sarı takım giyerek siyah papyon takmak istiyordu. İsteğini yerine getirmek için eve gittiğimizde Mertcan'ı bizden kaçırdı. Yavrum takım elbise yerine bu cani yüzünden kefen giydi. İdam gelsin..."