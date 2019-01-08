‘Benimle evlenmedi vurdum’

BUGÜN NELER OLDU

Çerkezköy ilçesinde bir pizzacıda vardiya müdürü olarak çalışan Filiz Kızıldere (24), aynı işyerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez (26) ile bir süre duygusal ilişki yaşadı. Ancak daha sonra ikilinin arası açıldı. Pazar gecesi mesaiden çıkan ikili, caddede yürüyerek ilişkileri ile ilgili konuşmaya başladı. Tartışma çıkınca da Kızıldere yanında taşıdığı tabanca ile Sönmez'i vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bu sırada Kızıldere başına silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Gelen polis ekiplerinin ikna çabasıyla intihar girişiminden vazgeçen Kızıldere, silahını vererek teslim oldu. Sönmez ise sağlık ekiplerini yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızıldere, ifadesinde "Mehmet ile 9 ay birlikte çalıştık ve sevgili olduk. Evlenme vaadiyle birliktelik yaşadık. Ancak Mehmet beni bıraktı ve bu olayı iş çevresine de yaydı. Benim namusuma dil uzattı. Bundan dolayı İstanbul'dan aldığım tabancayı yanıma getirdim" dediği öğrenildi. Kızıldere tutuklandı.