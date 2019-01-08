Bodrum kar gördü şelaleler buz tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Ulaşım güçlükle sağlanırken, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Uşak, Muş, Sivas'ta il genelinde, Aksaray, Bitlis, Isparta, Ağrı, Zonguldak, Tokat, Samsun, Ordu, Kırşehir, Karabük, Elazığ, Erzincan, Balıkesir, Bitlis, Hakkari, Konya, Kastamonu, Nevşehir, Çanakkale, Ankara, Düzce, Van, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Ülke genelinde 3 bin 550 köye ulaşılamıyor.Kar kalınlığının merkezde 70, yüksek kesimlerde 150 santimetreye ulaştığı Bitlis'te, bazı mahallelerdeki tek katlı evler kara gömüldü. Van'da, sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle Muradiye Şelalesi kısmen dondu. Tatil cenneti Bodrum'da, 4 yıl sonra 538 metre yüksekliğindeki Kale Dağına kar yağdı. Bodrumlular, kar topu oynamak için dağa çıktı. Antalya-Konya yolu Alacabel mevkisinde yağan kar nedeniyle kapandı. Bayburt Üniversitesi önünde akademisyen ve öğrenciler tarafından buzdan 5 metrelik Dede Korkut heykeli yapıldı. Denizli'nin Çameli ilçesinde buzda kayarak başını çarpan Ali Alpan (63) hayatını kaybetti. Aynı ilçede Selçuk Sönmez, animasyon film karakteri Shrek'in 1.80 metre uzunluğunda heykelini yaptı. Antalya'da Manavgat Şilalesi taştı, işletmeler su altında kaldı.