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Boşanma aşamasındaki kocası eve ses bombası attı

'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi , boşanma aşamasında olduğu eşinin evini kurşunladığını ve evine ses bombası attığını iddia ederek, "Ben korkudan dışarı çıkamıyorum, ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:16
Boşanma aşamasındaki kocası eve ses bombası attı

15 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olduğunu söyleyen Sevkan Ordu, "Ben şiddet gördüğüm için yaptıklarına dayanamadım ve çocuklarımı alıp babamın evine geldim. Eşim daha sonra arabamızın lastiğin kesti, evimizi kurşunladı, arabamızı kurşunladı, dükkanımız yandı. Sürekli tehdit mesajları alıyorum. Kendimi geçtim artık akrabalarımıza zarar veriyor. Bütün bir yaz boyunca biz ses bombaları altında yaşadık.

"ÇOCUĞUMU 100 METRE İLERİDEKİ OKULUNDAN ALAMIYORUM"

Ben ceza almasını istiyorum yaptıklarını çekmesini istiyorum. Benim can güvenliğim yok. Korkumdan dışarıya çıkamıyorum. Benim çocuğumun okulu yüz metre ilerde ama ben ona korkudan servis tuttum. Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum, aileme zarar gelmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Sevkan Ordu'nun babası Şevket Gül ise "Kızım boşanma aşamasında, sorunlu bir damadımız var. Biz bu süreçte çok sıkıntı çektik. Rahatça bir yere gidemiyoruz. Ne zaman bize bir zarar gelecek diye korku içindeyiz. Benim bu süreçte arabam kurşunlandı, dükkanım yakıldı. Biz yardım istiyoruz" diye konuştu.

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Boşanma aşamasındaki kocası eve ses bombası attı
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