Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 350 bin liralık aracı şaka amacıyla 7 buçuk liralık poşetlerle kapladılar. Poşet kaplamalı araç büyük ilgi görürken sosyal medyada da beğeni ve paylaşım rekorları kırıyor.



Tekirdağ'da iki genç, poşetlerin ücretli olmasının ardından şaka amacıyla 7 buçuk liraya satın aldıkları poşetlerle 350 bin liralık aracı kapladı. Kaplanan araç trafiğe çıkınca görenlerin ilgisini çekti.



"KASİYERLER DE ŞAŞIRDI"



Aracı poşetle kaplayan Serhat Çelebi "Böyle Türkiye'nin gündemine düştüğü için biz de böyle eğlenceli olsun diye böyle bir şey yapmak istedik. Hani makara olsun diye yaptık. Poşetleri parayla bir marketten aldık. Hatta kasiyerler de şaşırdı yani hani 'öyle poşetleri nereye götürüyorsunuz' diye. Tabi para karşılığı aldık. 30 tane civarında gittik ağabeylerimiz vardı onlarla beraber yaptık bu işi. Sonra çıkıp bir tur falan attık. Bayağı dikkat çekti, video çeken ağabeylerimiz de oldu. Poşetleri 7 buçuk liraya aldık 30 tane civarında" diye konuştu.



"ŞAKA AMAÇLI YAPTIK"



Aracın sahibi Tolga Kaplan ise, "Görenler bayağı şaştı. Telefonla video çeken de oldu. Bizi durdurup, 'Nasıl yaptınız falan' diyen de oldu. Bayağı ilgi odağı oldu. Bizi durdurup ta fotoğraf çekilenler de oldu. Biz de bir katkımız olsun şaka makara amaçlı yaptık" dedi.

Şakanın ardından 2 genç, aracı kapladıkları poşetleri teker teker söküp alışverişlerde kullanmak üzere sakladı.

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