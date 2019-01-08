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İDO ve 'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 06:44 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 07:08
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 Kadıköy - Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50 ve Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
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