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ve Falcon kullanıcısı eski hakime hapis cezası verildi

Adana'da / soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ve Falcon kullanıcısı olduğu tespit edilen eski hakime 10 yıl hapis cezası verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:50
ByLock ve Falcon kullanıcısı eski hakime hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Birsen ve avukatı katıldı.

Sanık Birsen savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını, ByLock ve Falcon kullanmadığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

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Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık İsmail Birsen'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

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ByLock ve Falcon kullanıcısı eski hakime hapis cezası verildi
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