ByLock ve Falcon kullanıcısı eski hakime hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Birsen ve avukatı katıldı.

Sanık Birsen savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını, ByLock ve Falcon kullanmadığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık İsmail Birsen'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.