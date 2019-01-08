Çanakkale'de (9 Ocak Çarşamba) yarın okullar tatil mi?

Hava sıcaklıklarının giderek düştüğü Çanakkale'de kar yağışı bugün de devam ediyor. Ülkemizin en güzide illerinden olan Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Bu sorunun cevabını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yarın yani 9 Ocak Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Çanakkale ilinde farklı ilçelerden de tatil haberleri geldiğinde bu bilgileri haberimizde bulabileceksiniz.

Çanakkale hava durumu hakkındaki detaylı bilgileri aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.