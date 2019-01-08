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'de (9 Ocak Çarşamba) yarın ?

'de yarın ? Yurdun büyük bölümlerinde yaşanan kar yağışı hayat koşullarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bilindiği gibi bugün yani 8 Ocak Salı günü Çanakkale'de bazı ilçeler de eğitime ara verilmişti. Çanakkele'de 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 8.1.2019 14:56
Çanakkale'de (9 Ocak Çarşamba) yarın okullar tatil mi?

Hava sıcaklıklarının giderek düştüğü Çanakkale'de kar yağışı bugün de devam ediyor. Ülkemizin en güzide illerinden olan Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Bu sorunun cevabını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yarın yani 9 Ocak Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Çanakkale ilinde farklı ilçelerden de tatil haberleri geldiğinde bu bilgileri haberimizde bulabileceksiniz.

Çanakkale hava durumu hakkındaki detaylı bilgileri aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

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Çanakkale'de (9 Ocak Çarşamba) yarın okullar tatil mi?
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