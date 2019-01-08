Cinnet getiren oğul anne babasını öldürdü

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Mersin'ın Erdemli ilçesinde Ali Ay (35) isimli genç, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirerek babası Murat Ay (56) ile annesi Menekşe Ay (59)'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. İntihar etmek isteyen genç gözaltına alındı. Olay, ilçeye bağlı Güzeloluk Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde yaylada tartıştığı annesi Menekşe Ay ile babası Murat Ay'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Ay, suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı. İddiaya göre zanlı kaçarken birkaç eve daha ateş açtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin Akdeniz Mahallesi'ndeki evine geldiği ve burada intihara kalkıştığı bilgisine ulaştı. Zanlıyı yakalamak için harekete geçen ekipler, Sazbaşı Sokak'taki evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, şüpheliyi bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp etkisiz hale getirdi. Zanlı, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.