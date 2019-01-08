Düzce'de yarın okullar tatil mi 9 Ocak Çarşamba?

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce, coğrafi koşulları ve jeopolitik konumu sayesinde oldukça önemlidir. İstanbul'a 230 km, Ankara'ya da 250 km uzaklıkta bulunan Düzce'de kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Peki Düzce'de yarın yani 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada bugün için yani 8 Ocak Salı günü için ilk ve orta dereceli okulların tatil sayıldığı, kamudaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Düzce'de yarın yani 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı fakat Düzce Valiliği tarafından yapılan bir açıklama olursa haberimizden öğrenebileceksiniz.

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