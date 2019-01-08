Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Düzce'de yarın okullar tatil mi 9 Ocak Çarşamba?

'de yarın okullar tatil mi 9 Ocak Çarşamba?

İstanbul'a kar yağacağı zaman gözler önce Bolu Dağı'na çevrilir. Bolu ve eteklerindeki kar yağışı arttığında İstanbul'a da kar gelmiş olur, bu sene de aynısı oldu. Düzce'de yarın 9 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:22
Düzce'de yarın okullar tatil mi 9 Ocak Çarşamba?

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce, coğrafi koşulları ve jeopolitik konumu sayesinde oldukça önemlidir. İstanbul'a 230 km, Ankara'ya da 250 km uzaklıkta bulunan Düzce'de kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Peki Düzce'de yarın yani 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada bugün için yani 8 Ocak Salı günü için ilk ve orta dereceli okulların tatil sayıldığı, kamudaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Düzce'de yarın yani 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı fakat Düzce Valiliği tarafından yapılan bir açıklama olursa haberimizden öğrenebileceksiniz.

Düzce hava durumu için aşağıdaki fotoğrafa tıklayabilirsiniz...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce'de yarın okullar tatil mi 9 Ocak Çarşamba?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN